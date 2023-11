Espírito Natalino começa a iluminar Aquidauana

Decoração começa a ser instalada / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A prefeitura de Aquidauana deu início às festividades natalinas, transformando a cidade com uma deslumbrante decoração. As luzes festivas estão sendo cuidadosamente colocadas ao longo da avenida Pantaneta, proporcionando um cenário encantador para os moradores e visitantes.

Nesta terça-feira, 28 a montagem das luzes teve início na avenida. O processo de construção das árvores de luzes, símbolo emblemático desta época do ano, envolve a comunidade e desperta o espírito natalino entre os cidadãos.

A expectativa é de que a iluminação natalina não apenas proporcione um visual espetacular, mas também promova um clima acolhedor e festivo, unindo as pessoas em celebração. Aquidauana se prepara para receber o Natal com brilho e alegria, enchendo as ruas de luz e magia para todos desfrutarem.