07 de Novembro de 2025 • 14:53

Luto

Esporte de Aquidauana lamenta a morte de Mário Márcio Ramos

Mário era ex-jogador do Esporte Clube Aquidauana na década de 1980 e colaborador dedicado do Aquidauanense Futebol Clube desde sua fundação

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 09:22

Arquivo Pessoal

A cidade de Aquidauana amanheceu de luto nesta sexta-feira (7), com a notícia do falecimento de Mário Márcio Azevedo Ramos, aos 71 anos, ex-jogador do Esporte Clube Aquidauana na década de 1980 e colaborador dedicado do Aquidauanense Futebol Clube desde sua fundação.

Mário Márcio também atuou profissionalmente como papiloscopista da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, sendo reconhecido pelo comprometimento e pelo respeito conquistado ao longo de sua trajetória tanto no serviço público quanto no esporte local.

De acordo com informações, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na sexta-feira passada, dia 31 de outubro, sendo inicialmente atendido no Pronto-Socorro de Aquidauana e posteriormente transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado na UTI. Infelizmente, veio a óbito na madrugada de quinta-feira, 6 de novembro.

Divorciado, Mário Márcio não deixou filhos.

Luto no esporte amador

A Liga Esportiva Aquidauanense (LEA) emitiu nota lamentando profundamente a perda de um de seus mais queridos colaboradores. Em respeito à memória de Mário Márcio e à família enlutada, a entidade informou a suspensão do jogo do Campeonato Amador de 2025, que seria realizado nesta sexta-feira (7) às 19h, entre as equipes GECAF e Guanandy, no Estádio Municipal Mário Pinto.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador querido do esporte amador da cidade de Aquidauana. Deixamos nossas sinceras condolências à família, amigos e a toda a comunidade esportiva de Aquidauana por esta irreparável perda. Que a memória e o legado do nosso colaborador sejam sempre lembrados com respeito e gratidão.”, diz a nota assinada por Adriano da Silva Rodrigues, presidente da LEA.

A Liga informou ainda que os demais jogos do fim de semana seguem mantidos, sendo eles:

Sábado (8/11), às 16h: CA Puxarara x União Bela Vista FC

Domingo (9/11), às 9h: Paulo Soccer x Juventus FC

O esporte aquidauanense perde um nome que marcou gerações e que, com seu amor pelo futebol, contribuiu para fortalecer a história esportiva do município.

