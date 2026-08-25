Esporte e integração marcam 1º Torneio de Malha Aquidavolei

Evento foi promovido pelo Aquidavolei Máster em parceria com a Prefeitura de Aquidauana / Divulgação

A organização do 1º Torneio de Malha Aquidavolei celebrou o sucesso do evento, realizado na Escola Municipal Franklin Cassiano, no distrito de Camisão, no último sábado (22). A competição reuniu participantes em um momento de esporte, confraternização e integração entre atletas e comunidade.

Ao todo, foram 15 duplas na categoria masculina e cinco duplas na feminina, movimentando o espaço da escola durante a realização das partidas.

O evento foi promovido pelo Aquidavolei Máster em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A proposta é também levar a modalidade para os distritos do município.

Entre os presentes esteve o secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino. A diretora da Escola Municipal Franklin Cassiano, Rosana de Carvalho, também acompanhou a realização da competição.

A iniciativa teve como lema “Esporte que conecta, amizade que fortalece!” e contou com premiação para os participantes que se destacaram na competição.

Para a organização, a participação do público e o envolvimento dos atletas marcaram positivamente a primeira edição do torneio, reforçando a proposta de utilizar o esporte como ferramenta de convivência e aproximação entre as comunidades.

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