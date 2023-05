Está chegando a hora da festa mais esperada de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Nos dias 9, 10 e 11 de junho, ninguém fica em casa. O encontro está marcado na maior exposição de carros antigos, na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana. Com tatuadores de primeira, praça de alimentação, banheiro e segurança, a festa será uma grande confraternização entre o público. Para embalar as famílias que estarão no evento, shows com a banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Chicão Castro, Marasmo e banda Nômade, além de um espetáculo com as motocicletas do Jacaré du Brejo.