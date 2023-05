Está chegando a hora do 7 º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

O Encontro, que se trata de uma exposição muito bem cuidada de carros antigos, vai acontecer nos dias 9,10 e 11 de junho, na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, em Aquidauana. Com entrada franca, a festa reúne famílias vindas de diversas cidades do, MS, e do Brasil, para expor e apreciar as relíquias incríveis. Para alegrar ainda mais o Encontro, shows musicais, tatuagem feita na hora, gastronomia e muita alegria e confraternização.