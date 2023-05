Está chegando a hora do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Com entrada gratuita, o 7º Encontro de Relíquias, de Aquidauana, vem para oferecer um entretenimento especial. O evento, que é uma exposição de carros antigos e raros, atrai visitantes de várias cidades do Estado do MS, como do Brasil. A festa, além das relíquias, apresentadas ao público, terá muita diversão como shows musicais, com a banda Raimundos, Chicão Castro, Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeça Oca. Venha com a família e não perca essa edição do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana.