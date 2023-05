Está chegando a hora! O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana será de 9 a 11 de junho

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana será nos dias 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro/ arte Kevyn Moraes

Falta exatamente um mês! Nos dias 9, 10 e 11 de junho, a diversão será o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Um espetáculo com entrada franca, que oferece três dias do que há de melhor no entretenimento. Uma grande exposição de carros antigos, shows com vários artistas, entre eles Raimundos. Terá ainda gastronomia e uma super estrutura para oferecer o melhor para sua família. Então já deixe marcado no calendário esse fim de semana de 9 a 11 de junho.