Está sem emprego? Confira as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades de trabalho

À medida que o mercado de trabalho se adapta e evolui, novas oportunidades surgem para aqueles que buscam crescimento profissional. Confira abaixo as vagas atualizadas disponíveis em Aquidauana, Anastácio e região:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):

1. 01 Analista PCP/ Programação e Controle de Produção

2. 01 Ajudante de Mecânico

3. 02 Atendente Balconista

4. 02 Atendente de Farmácia Balconista

5. 01 Auxiliar de Fundição

6. 01 Borracheiro

7. 01 Impressor/Serigrafista/Camiseta

Vagas Específicas para PCD (Pessoas com Deficiência) — Aquidauana:

1. 01 Analista Contábil/Analista de Contabilidade

2. 01 Analista PCP

3. 01 Assistente Administrativo

4. 01 Assistente de Compras

5. 01 Auxiliar de Linha de Produção/Auxiliar de Produção

6. 01 Auxiliar de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais

7. 01 Recepcionista de Crediário

Vagas Regionais (Rural/Outras Cidades):

1. 02 Auxiliar de Cozinha

2. 01 Auxiliar de Mecânico

3. 01 Operador de Pá Carregadeira

Para mais informações sobre as vagas de interesse, entre em contato com a Casa do Trabalhador através dos telefones:

Telefone: 3241-5652 e 3241-8867

A Casa do Trabalhador fornecerá informações por telefone apenas sobre a disponibilidade das vagas. Caso haja interesse em alguma vaga, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil com a vaga em questão.

Importante: Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.



Não perca a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou encontrar uma nova colocação profissional. Aproveite essas vagas e dê o próximo passo em sua carreira!