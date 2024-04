Estabelecimento Penal de Aquidauana reforma cadeiras de rodas para doação

Governo de MS

Sucatas de cadeiras de rodas estão sendo reformadas no EPA (Estabelecimento Penal de Aquidauana) para serem doadas a quem precisa, iniciativa inovadora que une ressocialização e assistência à população carente, a exemplo de várias outras ações realizadas em unidades prisionais da Agepen (Agência Estadual da Administração do Sistema Penitenciário) em Mato Grosso do Sul, com retribuição direta à sociedade e ocupação produtiva da mão de obra carcerária.

Idealizado pelo policial penal Alex Vasconcelos dos Santos, o projeto surgiu a partir de um momento de empatia ao ouvir o apelo desesperado de uma senhora por uma cadeira de rodas em uma rádio local. "Fiquei profundamente comovido ao ouvir o relato dessa senhora e sua necessidade urgente. Decidi que algo precisava ser feito para mudar essa situação", narrou o servidor.

Com o apoio do diretor do presídio, Cláudio dos Reis Alviço, e de outros colaboradores, o policial penal contou que para ser iniciado, o projeto recebeu apoio da Papelaria Pró-Disc, cujos proprietários gostaram da ideia e decidiram ajudar, proporcionando os recursos iniciais necessários para adquirir cadeiras de rodas usadas e os materiais para a reforma, incluindo tintas, punhos novos, rodas, rolamentos, parafusos e outros componentes essenciais.

Atualmente, dois internos dedicam seu tempo à reforma das peças, resultando em um estoque de 18 cadeiras de rodas e seis cadeiras com assento sanitário prontas para serem doadas. Além disso, o projeto está se expandindo para incluir a reforma de macas e camas hospitalares, em parceria com hospitais locais. Pelo trabalho, os reeducandos recebem remição de um dia na pena, a cada três de serviços prestados, em conformidade com a Lei de Execução Penal. Além de Alex, os trabalhos também são acompanhados pelo policial penal Elvis Ofmester Moreira.

A entrega de duas cadeiras de rodas, incluindo uma cadeira de banho, marcou o início das doações realizadas, com entrega ao Sindágua/MS (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviço de Esgotos de Mato Grosso do Sul), após solicitação à direção da Agepen para atender filiados e familiares.