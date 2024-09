Estação das flores será marcada por baixa umidade do ar e muito calor

Com a chegada da primavera, Aquidauana deve enfrentar uma combinação de temperaturas elevadas e condições climáticas típicas da estação, marcada pela transição entre o clima seco do inverno e o início das chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os primeiros dias da estação, que começa oficialmente em 23 de setembro, devem ser de calor intenso, com máximas próximas dos 40°C e baixa umidade relativa do ar, atingindo níveis críticos de 20% a 30%.

Embora as temperaturas continuem altas, a previsão para a primavera inclui um aumento gradativo das chuvas. Meteorologistas indicam que, entre o final de setembro e início de outubro, a região pode experimentar as primeiras pancadas de chuva, trazendo algum alívio para a população e para o meio ambiente, que sofre com a seca prolongada.

A primavera, porém, será marcada por variações bruscas de temperatura, com noites e madrugadas mais frescas e dias bastante quentes. As mínimas podem cair para até 20°C, especialmente nas primeiras semanas. Esse padrão climático é comum em regiões do Centro-Oeste durante essa época do ano, mas a expectativa é que as chuvas se intensifiquem a partir de outubro, amenizando o calor e melhorando a umidade do ar.

Apesar da promessa de chuvas, o prognóstico para a primavera indica que os períodos secos e as altas temperaturas ainda devem predominar em boa parte da estação, com o volume de chuvas mais consistente previsto apenas para o final de novembro.

Atenção à saúde e ao meio ambiente

Com as condições climáticas extremas, é importante que os moradores de Aquidauana se mantenham atentos à hidratação e à exposição ao sol, principalmente durante as horas de pico de calor. Além disso, o início das chuvas pode trazer o risco de queimadas e aumento das doenças respiratórias, agravadas pela poeira e fumaça presentes no ar.

A primavera em Aquidauana trará uma mistura de calor, seca e chuvas ocasionais. Embora o alívio das chuvas seja bem-vindo, a população ainda deve enfrentar semanas de altas temperaturas e baixa umidade, exigindo cuidados adicionais para manter a saúde em dia durante esta transição climática.