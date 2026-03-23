EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria de Aquidauana acolhe Dia D de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe

Todos que estÃ£o nos grupos prioritÃ¡rios podem ir tomar sua vacina contra a gripe / Foto: AgÃªncia Brasil

A Prefeitura de Aquidauana realiza neste sábado (28) o Dia D contra a gripe, com vacinação aberta a grupos prioritários na Estação Ferroviária. A ação acontece das 8h às 14h e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger as pessoas mais vulneráveis às complicações da doença.

Podem receber a dose idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com comorbidades, professores, motoristas em geral, profissionais da saúde e forças de segurança. A vacina contra a gripe é segura e oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A orientação é que os interessados compareçam ao local de vacinação portando a carteira de vacinação e documento de identificação. Aproveite a oportunidade para atualizar o calendário vacinal e reforçar a proteção contra o vírus influenza.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização para reduzir o risco de formas graves da doença e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde durante o período de maior circulação do vírus. Venha vacinar e se proteger.

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