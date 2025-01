"Estava no lugar e hora errada" afirmam amigos e familiares de Lucas Odílio

Uma triste notícia abalou amigos e familiares do jovem Lucas Odílio Silva Melo, de 20 anos, que morreu após ser atingido com um tiro em uma perseguição policial na madrugada deste domingo (26) em Aquidauana. Muitas manifestações de tristeza nas redes sociais lembram de Lucas como um rapaz extrovertido e companheiro "para todas as horas". "Amizades erradas", afirmam outros.

Lucas era um dos ocupantes do veículo que fugiu por diversos bairros da cidade após não obedecer uma ordem de parada dos policiais das equipes de GETAM, Rádio Patrulha de Aquidauana e Anastácio e Força Tática. Ele foi atingido por um tiro disparado pelos policiais contra o veículo e foi atingido na região do tórax, chegou a ser socorrido mas não resistiu ao ferimento.

Um amigo de farda, Izaque Araújo postou: "Hoje perdi um grande amigo, um grande companheiro e parceiro da vida! Uma pessoa de coração grande, alegre e amorosa. É difícil acreditar que você não estará mais por aqui, meu amigo! Descanse em paz!". Eles cumpriram o Serviço Militar obrigatório juntos durante 1 ano e a baixa aconteceu a menos de 10 dias.

Músico, Lucas tocava Bumbo em algumas das mais famosas fanfarras de Aquidauana como Cejar e Cândido Mariano, participando inclusive da apresentação do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras de 2024, ocorrido em São Paulo.

Aos 20 anos, Lucas residia junto aos avós em Aquidauana. Seu velório será realizado a partir das 19h30 na Pax Vida de Aquidauana e o sepultamento às 10 horas desta segunda-feira (7).