Estela Maria de Campos Arce morre aos 63 anos em Aquidauana

Estela Maria de Campos Arce, morreu aos 63 anos em Aquidauana. O falecimento foi divulgado na tarde dessa quarta-feira, dia 17, sem detalhes sobre a causa.

Conforme informações obtidas pelo O Pantaneiro, Estela Maria faz parte da história de Aquidauana. Ela foi conselheira tutelar por 8 anos, atuou como coordenadora da Casa de Abrigo e monitora da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana. Estela exerceu por diversas vezes a função de coordenação de vários projetos sociais do município.

A funcionária da Prefeitura de Aquidauana morava no Distrito de Camisão, onde também foi coordenadora da Unidade de Acolhimento na gestão do ex-prefeito Fauzi.

"Por onde passou distribui amor e empatia. Filha de uma numerosa família acolhedora, onde aprendeu com excelência o verdadeiro significado da fraternidade. Em Camisão desenvolveu por muitos anos em sua residência, o projeto social que acolhia aos domingos as crianças e adolescentes do distrito", diz trecho do comunicado.