Estrutura de prédio comercial desaba sobre veículos em Aquidauana

Você Repórter

Na tarde de ontem, um pequeno desabamento na Rua Duque de Caxias, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, causou danos a dois veículos estacionados próximos à fachada de um prédio desocupado.

O incidente ocorreu por volta das 15h e deixou moradores da região assustados.

De acordo com informações apuradas, os veículos estavam estacionados na calçada, em frente à antiga entrada do prédio.

Apesar do impacto da queda da parede, ninguém ficou ferido, já que no momento do desabamento não havia pessoas no interior dos carros.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do prédio e identificar possíveis riscos de novos desabamentos.