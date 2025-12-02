Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 01:12

Aquidauana

Estudante de Aquidauana conquista o bronze em São Paulo

Comunidade da Pestalozzi de Aquidauana comemorou o título dos Jogos Paraolímpicos 2025

Redação

Publicado em 02/12/2025 às 22:56

Atualizado em 02/12/2025 às 22:59

A atleta Yzarrara Dantas, estudante da Associação Pestalozzi de Aquidauana, brilhou mais uma vez nas Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas em São Paulo entre os dias 24 e 29 de novembro.

Competindo na modalidade Parabadminton, Yzarrara mostrou toda sua determinação e qualidade técnica, conquistando o 3º lugar pela terceira vez consecutiva na competição. A marca histórica confirma sua regularidade, força mental e evolução constante dentro do esporte paralímpico escolar.

A atleta esteve acompanhada pelo professor de Educação Física Lázaro Sena, que celebrou o resultado e destacou o empenho da jovem ao longo da temporada. “Yzarrara treina com seriedade e paixão. Esse bronze representa todo o esforço que ela dedicou durante o ano”, afirmou o professor.

O retorno ao Mato Grosso do Sul é de festa e orgulho para familiares, colegas, professores e toda a comunidade da Pestalozzi de Aquidauana. A conquista reforça o potencial do esporte adaptado no estado e inspira novos talentos a seguirem o mesmo caminho.

Este bronze é fruto de um ano inteiro de dedicação, esforço e muito trabalho — e simboliza a grandeza de uma atleta que não para de crescer.

