Estudante de Aquidauana é selecionada para programa internacional na Itália

Arquivo Pessoal

Uma estudante de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, foi selecionada para participar de um programa de mobilidade internacional promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em uma escola de verão na Itália. A conquista, considerada um marco pessoal e acadêmico, agora vem acompanhada de um desafio: arrecadar recursos para viabilizar a viagem para Orvieto e Todi na Alta Scuola Associazione Culturale e Scientifica.

A seleção é vista como um reconhecimento de mérito, já que Yasmin Ramsdorf Figliolia, de 20 anos, foi a única escolhida da cidade para integrar o programa. O curso é voltado ao desenvolvimento sustentável e às questões ambientais — áreas cada vez mais relevantes no cenário global.

Apesar da oportunidade, o alto custo das passagens internacionais representa um obstáculo significativo. Segundo a estudante, o valor gira em torno de R$ 8 mil a R$ 9 mil, quantia que está além de suas condições financeiras no momento.

Para tornar o sonho possível, Yasmin, que cursa História no Câmpus de Aquidauana, iniciou uma campanha solidária, buscando apoio por meio da venda de números (rifa) e também por doações voluntárias. “Fiquei extremamente feliz com a aprovação. É uma oportunidade única, mas preciso de ajuda para conseguir chegar até lá”, relata.

Link da vaquinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/me-ajude-a-participar-do-programa-de-mobilidade-da-universidade

A iniciativa tem mobilizado amigos, familiares e conhecidos, e a estudante também faz um apelo para que mais pessoas possam contribuir ou compartilhar a campanha. “Qualquer ajuda faz diferença. E quem não puder contribuir financeiramente, já ajuda muito divulgando”, afirma.

A participação no programa internacional não apenas representa um avanço na formação acadêmica da estudante, mas também pode trazer impactos positivos para sua comunidade de origem, ao permitir a troca de conhecimentos e experiências em uma área estratégica para o futuro.

Interessados em contribuir podem entrar em contato diretamente com a estudante para obter mais informações sobre a campanha.