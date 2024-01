Estudante de Aquidauana organiza vaquinha para realizar sonho de estudar fora

Marcelo é graduado em Zootecnia pela UEMS de Aquidauana / Rafael Barbosa / Jornal O Pantaneiro

Para realizar o sonho de estudar no exterior, o estudante aquidauanense, Marcelo Roschel, de 24 anos, organizou uma vaquinha social para ajudar a custear suas despesas.



Ao jornal O Pantaneiro, o rapaz contou que, é natural de São Paulo mas, mora em Aquidauana há 8 anos. Ele se graduou em Zootecnia na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e há 1 ano cursa a pós-graduação na mesma universidade.



Incentivado pelos professores, ele foi selecionado para participar de um programa de mobilidade internacional na renomada Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos.



“São despesas significativas, desde a compra das passagens aéreas até o custo de vida no local. Por isso, estou com uma vaquinha online para pedir o seu apoio nessa jornada emocionante. O valor é para cobrir despesas como passagens, aluguel e alimentação durante minha estadia em Wisconsin”, destacou.



Quem quiser ajudar basta entrar no link ou mesmo fazer um PIX.



https://www.vakinha.com.br/4372652

Chave pix: (67)999470455

Banco: Nubank



Veja o vídeo: