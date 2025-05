Estudantes de Engenharia Civil do IFMS de Aquidauana visitam Ponte da Rota Bioceânica

IFMS, Divulgação

Na última semana, os acadêmicos do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana participaram de uma visita técnica à obra da Ponte Internacional da Rota Bioceânica, localizada em Porto Murtinho (MS), na fronteira entre Brasil e Paraguai.

A atividade teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência prática e enriquecedora, permitindo o contato direto com uma das obras de infraestrutura mais importantes da América do Sul, que promete impulsionar o desenvolvimento logístico e econômico de toda a região.

Durante a visita, os alunos puderam observar de perto o andamento das obras, os métodos construtivos utilizados e a grandiosidade do projeto, além de conversarem com profissionais envolvidos na execução da ponte, ampliando sua visão sobre os desafios e oportunidades da engenharia civil em larga escala.

A ponte, que ligará Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (Paraguai), é um marco estratégico da Rota Bioceânica, corredor logístico que conectará o Brasil aos portos do Chile no Oceano Pacífico, reduzindo custos e tempo no escoamento de produtos.

