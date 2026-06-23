Estudantes do curso de Edificações do IFMS conhecem rotina jornalística de O Pantaneiro

O Pantaneiro recebeu visita de 36 estudantes do primeiro semestre do curso técnico em Edificações do IFMS / O Pantaneiro

Estudantes do campus de Aquidauana do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) participaram, na manhã desta terça-feira (23), de uma visita técnica às instalações de O Pantaneiro. A atividade teve como objetivo aproximar os estudantes da realidade jornalística, proporcionando uma experiência prática sobre o funcionamento dos meios de comunicação e a evolução das tecnologias da informação ao longo das décadas.

Acompanhados pelo professor Anderson, 36 estudantes do primeiro semestre do curso técnico em Edificações foram recepcionados pelo diretor do site O Pantaneiro, Rhobson Lima, e pela pesquisadora Lise Jones, responsáveis por conduzir parte da programação voltada à história do veículo mais tradicional da cidade.

A atividade teve início com a exibição de um vídeodocumentário que apresentou a trajetória de O Pantaneiro ao longo de 61 anos de atuação, destacando sua contribuição para a preservação da memória e da informação em Aquidauana e região.

Na sequência, os alunos participaram de uma visita guiada pelas dependências da empresa e conheceram os diferentes setores envolvidos na produção de conteúdo jornalístico. Durante o percurso, puderam entender como as notícias são apuradas, produzidas, editadas e publicadas, além de acompanhar detalhes da rotina dos profissionais que atuam diariamente na cobertura dos acontecimentos locais.

Para o professor Anderson, a visita complementa os conteúdos trabalhados em sala de aula durante o primeiro semestre, especialmente os relacionados ao gênero textual notícia.

“Durante o primeiro semestre, nós estudamos língua portuguesa, especialmente o gênero textual notícia, e nada mais importante do que trazer os alunos para a fonte, para a gênese, que é o jornal. Aqui, existe um acervo da comunicação que reúne desde máquinas de escrever e telégrafos até as ferramentas digitais utilizadas atualmente. Para eles, é importante esse resgate histórico, conhecer de onde veio toda a tecnologia que temos hoje, mas também entender que, no passado, existiam tecnologias que representavam grandes avanços para aquela época”, destacou o professor.

Um dos espaços que mais chamou a atenção dos estudantes foi a sala de podcast, utilizada para a produção de conteúdos digitais e entrevistas, ampliando a presença do jornal nas plataformas online.

Outro destaque da visita foi a apresentação da Unidade Móvel, ferramenta que possibilita à equipe realizar coberturas em tempo real em diferentes pontos da região, garantindo agilidade na transmissão das informações.

A programação incluiu, ainda, uma passagem pelo setor gráfico, onde os alunos puderam conhecer o processo de produção do jornal impresso e dos materiais de comunicação visual desenvolvidos pela empresa, compreendendo as diferentes etapas que transformam o conteúdo produzido pela redação em produtos destinados ao público.

Durante a visita, os estudantes também tiveram a oportunidade de observar equipamentos históricos utilizados ao longo das décadas, compará-los com as tecnologias atuais e entender, na prática, as transformações ocorridas no jornalismo e na comunicação ao longo do tempo.

A iniciativa ajudou a fortalecer a aproximação entre a comunidade estudantil e os veículos de comunicação, incentivando o conhecimento sobre o papel da imprensa na sociedade e a importância da informação de qualidade, além de proporcionar aos jovens uma experiência enriquecedora fora do ambiente escolar.

A galeria completa de fotos da visita já está disponível no site O Pantaneiro. Para conferir, clique aqui. Mais detalhes e vídeos da atividade também podem ser conferidos nas redes sociais.