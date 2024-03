Estudantes do IFMS Aquidauana precisam de votos para vencer em feira

Reprodução

Duas estudantes do Curso Integrado em Informática do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) campus Aquidauana apresentam um projeto na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), em São Paulo (SP).



O projeto Incubadora Inteligente Guiada por Aplicação Móvel, das alunas Ana Júlia e Maria Eduarda, orientado pelo professor Vinícius Maeda, está concorrendo a premiação de votação popular na feira.



Para ajudá-las, basta clicar no link https://youtu.be/3ygIfy-cMMw?si=plV6fxzIX6Y3lljx e assistir ao vídeo explicativo do projeto.



Feira



A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia é um programa de talentos em ciências e engenharia que estimula a cultura científica, o saber investigativo, a inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores da educação básica e técnica do Brasil.