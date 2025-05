Estudantes do IFMS participam de plantio de árvores

Gabriela Bernardes

Na manhã desta sexta-feira, 23, alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) participaram de uma ação prática de plantio de mudas em comemoração à Semana do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA).

Durante a atividade, os estudantes receberam orientações da equipe técnica da SEMA sobre técnicas adequadas de plantio, escolha de espécies e cuidados essenciais com as mudas, como a importância da rega e o manejo correto para garantir o crescimento saudável. Foram plantadas 10 mudas de ipê nas cores branca, amarela e roxa no pátio da instituição.

A ação integra o projeto de cultivo de espécies nativas e frutíferas, com foco na recuperação de áreas degradadas, ampliação da arborização urbana e reflorestamento, além de incentivar a distribuição de mudas à comunidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, esteve presente na ação e destacou o papel da juventude na construção de um futuro mais sustentável.

"Promover esse tipo de atividade com os alunos é fundamental para formar uma nova geração mais consciente e engajada com as questões ambientais. Plantar uma árvore hoje é investir em um amanhã mais verde e saudável para todos", afirmou o secretário.

A iniciativa reforça o compromisso de Aquidauana com a educação ambiental e o envolvimento da sociedade na preservação do meio ambiente.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

