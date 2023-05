Estudantes do IFMS são destaque nas Olimpíadas de Matemática

Desempenho de estudantes ajuda a estimular o interesse pelo ensino da matemática / Divulgação

Paulo Vitor Correia de Oliveira, Gabriela de Sá dos Santos e Charlles Gonçalves Lopes, saíram de Aquidauana e viajaram cerca de 3.300 quilômetros ou 48 horas, até Fortaleza, Ceará, levando o nome do IFMS, de Aquidauana, para todo o Brasil. Eles foram participar da Olimpíada de Matemática das Instituições Federais, uma competição que é organizada por todos os Institutos Federais do País.

O objetivo do evento é estimular o interesse pela matemática entre os alunos das instituições da Rede Federal. E como toda competição é constituída de provas, como no esporte físico, a de raciocínio lógico não foge a essa regra. As atividades desafiadoras dos participantes se dividem em duas fases a serem vencidas.

Como nos Jogos Olímpicos físicos, O de Matemática também tem etapas a serem superadas

A primeira fase é composta de 21 questões de múltipla escolha com duas horas e meia de duração. A aplicação ocorre na própria escola. Essa etapa é composta de sete questões de nível 1; que valem 3 pontos cada uma. Outras sete de nível 2; que valem quatro pontos cada e sete questões de nível 3; com valor de cinco pontos cada uma.

A segunda fase é formada por cinco questões dissertativas. Essa etapa este ano, foi realizada no Instituto Federal do Ceará, no Campus Fortaleza. Uma etapa composta também por oficinas, palestras, minicursos, mostra de jogos e atividades culturais. O momento principal do evento, é a premiação aos atletas que chegarem ao “pódio”, e os estudantes que alcançarem as maiores notas durante essa segunda fase, são premiados com medalhas de ouro, prata e bronze além de menções honrosas.

Esse feito, os três jovens aquidauanenses, conquistaram. Após vencerem a primeira etapa dessa Olimpíada, eles viajaram rumo ao destino final do evento, Fortaleza, Ceará. Na cidade, os estudantes entraram em “campo” determinados em conquistarem seus títulos e demonstrarem o melhor desempenho. Os “atletas” colocaram em prática, todo preparo físico de raciocínio lógico, concentração e desempenho, para realizarem o desafio e conquistarem seus objetivos. Somar capacidade, equilíbrio emocional e divisão de tempo, matematicamente, foi o que fizeram. Ao final, os alunos do IFMS, Aquidauana provaram o que foram buscar e mostrar em Fortaleza.

Elas conquistaram seus títulos com ajuda dos “técnicos e preparadores físicos". Como revela esses jovens atletas da matemática, como o aluno Paulo Vitor Correia de Oliveira, 18 anos medalha de ouro. “Eu já tinha participado uma vez da Olimpíada, que foi uma edição remota. Então não tinha uma fase dois presencial. A prova deste ano eu achei mais difícil que a do ano passado. Só que já tinha estudado mas, já estava mais preparado. Consegui me dar bem e passar para essa segunda fase”, explica Paulo, que fala com emoção da medalha de ouro que recebeu. “Foi muito legal. acho que são os melhores que pegam. Eu não esperava um desempenho tão alto assim. Mas eu consegui sair bem, me preparar bastante. O apoio também da delegação e todo mundo que confiava em mim no meu potencial. Mas foi muito bom para mim, de todos os IFs onze pessoas foram medalha de ouro,” conclui medalha de ouro.

Estudantes do IFMS fazendo a Olimpíadas da Matemática

Como atletas esportivos eles também dedicaram horas extras para o preparo intelectual dessa disputa

Entre os 11 medalhistas de ouro, estava Paulo, representando o IFMS de Aquidauana, ao lado do colega Charlles Gonçalves Lopes, 17 anos, aluno do curso de Edificações do IFMS, Aquidauana, que recebeu medalha de participação.

“Eu me interessei bastante. Já fazia parte do projeto de matemática do IFMS, e comecei a estudar mais. Inicialmente eu não tinha certeza se eu ria, mas fiquei muito feliz, comecei a me preparar muito mais, do que já estava estudando antes. Para conseguir um bom resultado lá. Enfrentamos o desafio que foi essa prova. Ela lembrava bastante de outras olimpíadas. Acho que eu consegui me sair bem. Esperava um pouquinho mais, mas está bom desse jeito. Foi a primeira Olimpíada em que eu participei viajando para fora do Estado. Com relação a essa área, não tenho muita certeza se vou seguir não”, fala o jovem em tom de muito orgulho.

Everton de Oliveira, 35, professor de matemática o “preparador físico” dos “atletas”, e coordenador do projeto Matletas do IFMS.

“O projeto matletas é um clube de matemática. Nele, os alunos podem conversar e trazer temas ligados à área, e o foco é se preparar para as Olimpíadas. Dessa vez a gente participou das Olimpíadas de Matemática das Instituições Federais. Essa foi a segunda fase, a fase nacional, que ocorreu em Fortaleza, no Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Lá, nós participamos com 3 alunos: Paulo, Charlles e a Gabriela, que foram representando Aquidauana. Na delegação completa foram 14 alunos do IFMS no geral. Também tem outras Olimpíadas e essa galerinha vem ganhando premiação em todas elas. Essa foi a última e a mais representativa, porque toda a Rede federal participou e a gente conseguiu o ouro nela, ficando em primeiro lugar em toda a Rede Federal”.

Como os atletas do esporte, esses da ciência exata também se prepararam, dedicando dias e horas da semana para ter o desempenho que obtiveram. Outra medalhista de foi Gabriela de Sá dos Santos, que levou a medalha de bronze, fechando esse trio de craques da matemática do IFMS, Aquidauana.