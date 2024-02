Estudantes são recepcionados com música e dança na volta às aulas

A volta as aulas em Aquidauana foi marcada por festa e muita dança na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro. Cerca de mil alunos estão matriculados na unidade de ensino entre os períodos da manhã, tarde e noite.



Ao jornal O Pantaneiro, a diretora Cristiane Niz Barcelos e a diretora adjunta Maria Inês Mendes, disseram que os cerca de 700 alunos que estão matriculados no período matutino foram recepcionados no seu primeiro dia letivo de 2024 pela banda da escola Professor Gerson Carlos Russi.



“Esperamos que este ano seja extraordinário com muita aprendizagem e vencendo todos os desafios porque contamos com uma equipe muito dedicada e comprometida em oferecer uma educação de qualidade. Então, neste momento nosso sentimento é de gratidão por este início de ano e pela confiança no trabalho desenvolvido por nossa equipe”, pontuou a diretora da escola.



Volta às aulas



Cerca de 178 mil estudantes voltam nesta quarta-feira (21) às aulas nas 349 unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.



Uma das novidades deste ano é o Estado ter alcançado a marca de 100% dos municípios com oferta de turmas de ensino em tempo integral - são 210 escolas, ou seja, 60,34% da rede.