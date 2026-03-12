Acessibilidade

12 de Março de 2026 • 11:18

Buscar

Últimas notícias
X
Atenção

Evento apresentará Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos em Aquidauana

A atividade será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na Vila Cidade Nova

Da redação

Publicado em 12/03/2026 às 10:53

Atualizado em 12/03/2026 às 11:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizará no dia 13 de março de 2026, às 9h, um evento público para apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A atividade será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na Vila Cidade Nova.

Durante o encontro serão apresentadas propostas e soluções relacionadas aos serviços de limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, com planejamento voltado aos próximos 20 anos do município.

A iniciativa busca apresentar à população as diretrizes do plano e abrir espaço para participação da comunidade no processo de discussão sobre a gestão de resíduos em Aquidauana.

O evento é aberto ao público. A administração municipal convida moradores e interessados a participarem e contribuírem com o debate sobre o planejamento ambiental do município.

Leia Também

• Comarca de Aquidauana abre processo seletivo para estagiários

• Aquidauana celebra o Dia Mundial do Rim

• Aquidauana oferece 17 vagas de emprego nesta quinta-feira

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidade

Aquidauana solicita inclusão de pescadores em programa habitacional

Muita água

Chuva provoca danos em trecho da MS-419 em Aquidauana

Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira

Vacimóvel percorre Aquidauana e aplica mais de 550 doses em ação de imunização

Aquidauana promove mobilização contra violência à mulher em ação de conscientização

Projeto Pelotão Esperança promove aula inaugural no 9º Batalhão em Aquidauana

Saúde

Vacimóvel percorre Aquidauana e aplica mais de 550 doses em ação de imunização

Publicidade

Enfrentamento

Aquidauana promove mobilização contra violência à mulher em ação de conscientização

ÚLTIMAS

Justiça

MPMS investiga incêndio que destruiu 20 hectares de vegetação nativa do Pantanal

Inquérito civil apura causas, responsabilidades e falhas preventivas na Fazenda Cristo Redentor, às margens do Rio Miranda, após perícia confirmar origem humana do fogo e descartar causas naturais

POLÍCIA

Professor da rede estadual é afastado por suspeita de conversas impróprias com alunos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo