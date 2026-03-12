Evento apresentará Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos em Aquidauana

A atividade será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na Vila Cidade Nova
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana realizará no dia 13 de março de 2026, às 9h, um evento público para apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A atividade será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na Vila Cidade Nova.
Durante o encontro serão apresentadas propostas e soluções relacionadas aos serviços de limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, com planejamento voltado aos próximos 20 anos do município.
A iniciativa busca apresentar à população as diretrizes do plano e abrir espaço para participação da comunidade no processo de discussão sobre a gestão de resíduos em Aquidauana.
O evento é aberto ao público. A administração municipal convida moradores e interessados a participarem e contribuírem com o debate sobre o planejamento ambiental do município.
