Evento "Conheça seus direitos!" promove conhecimento e cidadania em Aquidauana

A Praça dos Estudantes, icônico ponto turístico de Aquidauana, foi palco do primeiro evento "Conheça seus direitos!" no último sábado, 9. Idealizado como parte das práticas extensionistas dos acadêmicos de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, o projeto se destacou sob a coordenação da Professora Me. Maira Portugal.

A professora, responsável pela disciplina na grade, comemorou a consecução do evento, destacando o empenho dos estudantes. "Em menos de dois meses, essa turma realizou dois eventos, o I° Congresso Jurídico do Curso de Direito de Aquidauana e agora o projeto de extensão 'Conheça seus direitos!'. Tudo isso só é possível graças aos estudantes que se dedicam. Essa turma será o exemplo e abrirá os caminhos para os futuros ingressantes nesse curso. Apenas a prática é capaz de aproximar os acadêmicos do futuro na advocacia."

Os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre Direito do Consumidor, Direito Previdenciário, Direitos da Mulher, Pensão Alimentícia e a Configuração da União Estável. Os acadêmicos organizaram-se em grupos, facilitando a assimilação do conteúdo apresentado.

O Prof. Dr. Ricardo Guilherme, Coordenador do curso de Direito em Aquidauana, acompanhou de perto a desenvoltura dos acadêmicos durante o evento.Ansiosos, os participantes aguardam a próxima edição programada para 2024.

O acadêmico Felipe Alcântara expressou: "esperamos fortalecer essa ação, contando com o apoio de pessoas, empresários e apoiadores, dispostos a atender a população em ações sociais, especialmente os mais vulneráveis que enfrentam dificuldades em acessar seus direitos garantidos pelo Estado."

A equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento do município marcou presença, oferecendo testes rápidos e atualização da caderneta de vacinação. A organização agradeceu à participação da população, ao apoio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aos discentes pela dedicação, aos docentes responsáveis, ao Coordenador do curso, à parceria da Secretaria de Saúde e Saneamento, e à Prefeitura Municipal de Aquidauana.