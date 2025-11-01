Acessibilidade

01 de Novembro de 2025

Apicultura

Evento vai reunir mais de 200 produtores de mel em Aquidauana

O prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância do encontro para o desenvolvimento sustentável da região

Sandra Luz

Publicado em 01/11/2025 às 08:02

O prefeito destacou que a apicultura representa um setor estratégico para a região / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã de sexta-feira (31), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, receberam representantes do setor apícola do município e da região pantaneira para alinhar os preparativos do 1º Encontro de Apicultores e Meliponicultores do Pantanal, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, em Aquidauana.

Participaram da reunião o presidente da Associação Leste Pantaneira de Apicultores (ALESPANA), Éder Luiz Oshiro Bordon; o tesoureiro da entidade e presidente da COFENAL (Associação dos Apicultores Mel do Pantanal), Daniel Dalastra; e a técnica da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), Vera Lúcia de Oliveira Golze.

A comitiva visitou a prefeitura para formalizar o convite à Administração Municipal e solicitar apoio institucional ao evento, que promete reunir mais de 200 produtores de mel de todo o Mato Grosso do Sul. A programação contará com mesas-redondas, palestras e oficinas técnicas abordando temas essenciais à cadeia produtiva do mel, como os impactos das mudanças climáticas, políticas públicas para o setor, sanidade apícola, produção e genética de rainhas, sucessão familiar e o tema “O silêncio das abelhas”, que destaca a importância da preservação desses polinizadores para o equilíbrio ambiental.

Durante o encontro, também foi anunciada a inauguração do meliponário no Parque Municipal da Lagoa Comprida, um novo espaço voltado à preservação e pesquisa sobre as abelhas nativas sem ferrão — símbolo da biodiversidade pantaneira. O evento contará ainda com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura (CBA), Sérgio Farias, reforçando o alcance nacional da iniciativa.

O prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância do encontro para o desenvolvimento sustentável da região, destacando que a apicultura representa um setor estratégico tanto para a economia local quanto para a conservação ambiental.

O 1º Encontro de Apicultores e Meliponicultores do Pantanal é uma realização da ALESPANA e da AGRAER, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo.

Deixe a sua opinião

