Evento vai reunir mais de 200 produtores de mel em Aquidauana

O prefeito destacou que a apicultura representa um setor estratégico para a região / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã de sexta-feira (31), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, receberam representantes do setor apícola do município e da região pantaneira para alinhar os preparativos do 1º Encontro de Apicultores e Meliponicultores do Pantanal, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, em Aquidauana.

Participaram da reunião o presidente da Associação Leste Pantaneira de Apicultores (ALESPANA), Éder Luiz Oshiro Bordon; o tesoureiro da entidade e presidente da COFENAL (Associação dos Apicultores Mel do Pantanal), Daniel Dalastra; e a técnica da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), Vera Lúcia de Oliveira Golze.

A comitiva visitou a prefeitura para formalizar o convite à Administração Municipal e solicitar apoio institucional ao evento, que promete reunir mais de 200 produtores de mel de todo o Mato Grosso do Sul. A programação contará com mesas-redondas, palestras e oficinas técnicas abordando temas essenciais à cadeia produtiva do mel, como os impactos das mudanças climáticas, políticas públicas para o setor, sanidade apícola, produção e genética de rainhas, sucessão familiar e o tema “O silêncio das abelhas”, que destaca a importância da preservação desses polinizadores para o equilíbrio ambiental.

Durante o encontro, também foi anunciada a inauguração do meliponário no Parque Municipal da Lagoa Comprida, um novo espaço voltado à preservação e pesquisa sobre as abelhas nativas sem ferrão — símbolo da biodiversidade pantaneira. O evento contará ainda com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura (CBA), Sérgio Farias, reforçando o alcance nacional da iniciativa.

O prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância do encontro para o desenvolvimento sustentável da região, destacando que a apicultura representa um setor estratégico tanto para a economia local quanto para a conservação ambiental.

O 1º Encontro de Apicultores e Meliponicultores do Pantanal é uma realização da ALESPANA e da AGRAER, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {

text-decoration: none;

color: #000;

font-size: 16px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 5px;

}



.social-link.instagram i {

color: #E4405F;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);

}



.social-link.facebook i {

color: #1877F2;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);

}



.social-link.youtube i {

color: #FF0000;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);

}



.social-link.whatsapp i {

color: #25D366;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);

}



.social-link.tiktok i {

color: #69C9D0; /* Azul TikTok */

text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;

}

</style>

<h2>💬<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você! </p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença! </p>

<p>Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: </p>



<br/>

<p>🔗 <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>



<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>