Everton FC e JBS Norusca vencem jogos na Copa Supermercados Princesa de Futebol Suiço

Jogos continuam / Divulgação

A temporada da Copa Supermercados Princesa de Futebol Suiço teve início no último final de semana, no Campo do Baixadão, em Aquidauana. Dois jogos eletrizantes marcaram o início da competição, com o Everton FC e o JBS Norusca saindo vitoriosos em suas respectivas partidas.

No primeiro confronto do sábado,23, o Everton FC mostrou seu talento e garra ao derrotar o EAO Bodoquena por 4 a 2. O jogo foi marcado por jogadas emocionantes e lances impressionantes que mantiveram a torcida animada.

Em seguida, o Nova Aquidauana e o JBS Norusca protagonizaram uma partida igualmente emocionante. O JBS Norusca mostrou sua força ao vencer por 2 a 1, conquistando uma importante vitória no início da competição.

Um dos destaques do dia foi a presença do ex-jogador do Santos, Robert Almeida, que brilhou no gramado do Baixadão. Sua experiência e habilidade foram evidentes, e ele foi fundamental para o sucesso de sua equipe.

A Copa Supermercados Princesa de Futebol Suiço é organizada pela Liga Esportiva Aquidauanense, uma entidade com mais de oito décadas de história, atuando desde 1939 para promover o esporte e a competição saudável na região.