Ex-cacique de aldeia de Aquidauana precisa de ajuda para tratamento renal

Hoje ele será avaliado em Campo Grande / Reprodução redes sociais

O líder indígena Alcery Marques, morador na Aldeia Lagoinha da qual já foi cacique, está com os dois rins comprometidos e precisa de ajuda para garantir o tratamento que só pode ser realizado em Campo Grande.

Nas redes sociais, ele falou sobre estar afastado dos movimentos indígenas por estar com a saúde debilitada.

Durante a pandemia da covid-19, Alcery foi uma voz importante quando da proibição do acesso da equipe de Médicos Sem Fronteira para atender as comunidades indígenas aldeadas na região de Taunay, no município de Aquidauana.

Na época, em agosto de 2020 Alcery Marques denunciou que os profissionais de saúde não podiam entrar nas aldeias porque o Distrito Sanitário Indígena (DSEI) não permitiu.

Agora, debilitado pela doença, Alcery Marques é quem precisa de ajuda para viabilizar o tratamento médico, confiante de que vai conseguir.

Familiares e amigos do indígena criaram uma vaquinha on-line para arrecadar fundos para que ele possa ser tratado em Campo Grande, por falta de vaga na região de Aquidauana

Alcery Marques será avaliado hoje, dia 20, em Campo Grande.

Ajudas podem ser feitas por meio do site Vakinha Virtual - https://www.vakinha.com.br/1274050 ou pelo Pix 67 9 9861 9717 - Alcery Marques Gabriel.