Ex-colaborador do O Pantaneiro retorna à redação após 40 anos em gesto de gratidão

Uma visita carregada de nostalgia e gratidão marcou a redação do jornal O Pantaneiro na manhã desta segunda-feira (01/12). Claudionor Gamarra, conhecido carinhosamente como “Carneirinho”, ex-colaborador do veículo nos anos 1980, retornou ao local onde deu seus primeiros passos profissionais para reencontrar o diretor e editor, professor José Lima Neto, e agradecer pela oportunidade que, segundo ele, moldou seu futuro.

Claudionor integrou a equipe do jornal por cerca de uma década, atuando inicialmente como tipógrafo e diagramador, e posteriormente assumindo a função de representante comercial. Mas foi um incentivo específico que ele guarda como marco em sua trajetória: o apoio para realizar um sonho antigo.

“Na época, eu tinha o sonho de ser engenheiro civil”, relembra Claudionor. “E o então diretor, José Lima Neto, me deu a oportunidade de fazer um curso técnico em edificações na Escola Anchieta, que existia aqui em Aquidauana nos anos 80. Aquilo foi um impulso fundamental.”

Hoje, morando em Rondonópolis (MT), Claudionor é proprietário de uma construtora, a Gama, atualmente administrada por sua filha, que também seguiu a carreira de engenharia civil. Sua visita a Aquidauana, porém, foi motivada por um desejo pessoal de rever o passado e agradecer.

“Vim recordar e expressar minha gratidão. A oportunidade que tive aqui me fez o homem e o profissional que sou hoje”, disse emocionado.

A conversa também abordou momentos difíceis. Claudionor relatou que foi acometido pela Covid-19 em um período crítico da pandemia, ficando mais de 30 dias entubado e chegando a ser dado como caso de difícil recuperação. “Deus me deu mais uma oportunidade de vida”, refletiu. “Hoje, com saúde restabelecida, estou aproveitando para rever amigos e lugares que fizeram parte da minha história.”

Para José Lima Neto, a visita foi uma surpresa agradável e um resgate da memória do jornal. “É muito gratificante receber um ex-colaborador que trilhou seu caminho com tanto sucesso e ainda guarda afeto pelo lugar onde começou. Isso mostra que o jornal sempre foi mais do que um veículo de comunicação; foi também um espaço de formação e incentivo.”

A passagem de Claudionor por O Pantaneiro nos anos 1980 permanece como um testemunho de como oportunidades oferecidas no presente podem germinar décadas depois em histórias de realização e gratidão.

