Ex-diretora de escola em Piraputanga morre vítima de câncer no pulmão

A educação de Aquidauana perdeu uma de suas grandes referências. Faleceu na madrugada desta sexta-feira (11), aos 60 anos, a professora e ex-diretora Sandra Rosa de Azevedo, vítima de câncer no pulmão.

Sandra estava internada no Hospital do Câncer, em Campo Grande, onde lutava contra a doença. Professora efetiva da rede municipal de ensino, ela também atuou como diretora da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, no distrito de Piraputanga, deixando uma trajetória marcada pela dedicação à educação e pelo impacto positivo na vida de seus alunos e colegas.

O velório será realizado no salão da igreja católica da praça de Piraputanga. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

O Pantaneiro se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor, reconhecendo a imensa contribuição de Sandra para a transformação de vidas em Aquidauana.

