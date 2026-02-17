Ex-escrivã da PC de Aquidauana, Maria Aparecida morre na capital

Redes Sociais

Faleceu ontem, 16 de fevereiro de 2026, aos 80 anos, Maria Aparecida da Costa. Nascida em 17 de agosto de 1945, ela construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o serviço público, especialmente na área da segurança pública em Mato Grosso do Sul.

Maria Aparecida atuou como escrivã da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, exercendo suas funções na cidade de Aquidauana. Ao longo dos anos de trabalho, destacou-se pela responsabilidade, ética e dedicação, sendo reconhecida por colegas e superiores pelo profissionalismo e pela postura firme no cumprimento do dever.

Durante sua atuação na corporação, contribuiu de forma significativa para o andamento de investigações e para a organização dos procedimentos policiais, desempenhando um papel essencial no funcionamento da instituição. Seu trabalho, muitas vezes discreto, foi fundamental para o fortalecimento da Polícia Civil no município e para o atendimento à comunidade aquidauanense.

A cerimônia de despedida será realizada nesta segunda-feira (17), às 7h30, na Capela do Cemitério Memorial Park, localizada na Rua Francisco dos Anjos, Bairro Pioneiros, em Campo Grande. O sepultamento está previsto para as 13h30, no mesmo local.

Familiares, amigos e colegas de profissão prestam as últimas homenagens, destacando o legado de compromisso, disciplina e respeito deixado por Maria Aparecida ao longo de sua vida pessoal e profissional.

Carlos Gentil, com informações de Ivanilda de Figueiredo.