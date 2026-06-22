Ex-juiz de Aquidauana é nomeado para atuar no TSE

O ex-juiz da comarca de Aquidauana, Fernando Chemin Cury, foi nomeado para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Dias Toffoli, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. A designação foi assinada pelo presidente da Corte, ministro Nunes Marques, e publicada no Diário Oficial da União.

A nomeação representa mais um importante passo na trajetória do magistrado, que construiu parte de sua carreira em Aquidauana, onde exerceu funções de destaque no Poder Judiciário e também atuou como juiz eleitoral, ficando conhecido pela atuação em processos da Justiça comum e na condução de eleições no município.

Durante sua passagem pela comarca, Fernando Chemin Cury acompanhou importantes demandas judiciais da região e manteve contato direto com a realidade dos municípios atendidos pela Justiça local. Sua atuação contribuiu para o fortalecimento dos serviços judiciais e para a condução dos trabalhos eleitorais em Aquidauana.

Atualmente titular da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, o magistrado passará a prestar apoio técnico ao ministro Dias Toffoli, auxiliando na análise e tramitação de processos e colaborando com a organização dos trabalhos do gabinete no Tribunal Superior Eleitoral.

Natural de São Paulo, Fernando Chemin Cury ingressou na magistratura de Mato Grosso do Sul em 2004. Ao longo de sua carreira, atuou nas comarcas de Itaquiraí, Caarapó, Três Lagoas, Aquidauana, Dourados e Campo Grande, acumulando experiência em diferentes áreas do Judiciário.

Além da atuação em Aquidauana, sua experiência na Justiça Eleitoral também ganhou destaque em outras funções. Ele foi juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) por quatro anos e, posteriormente, exerceu a função de juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça.

O magistrado também ocupou cargos estratégicos na administração do Judiciário sul-mato-grossense. Foi juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e presidiu a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul) entre 2017 e 2018.

A Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul parabenizou Fernando Chemin Cury pela nomeação, destacando que a escolha representa o reconhecimento de uma trajetória marcada pela competência técnica, dedicação ao serviço público e relevantes contribuições à Justiça brasileira.

Para Aquidauana, a nomeação tem um significado especial. O magistrado deixou sua marca durante os anos em que atuou na titularidade da 1ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana. A sua posse em Aquidauana aconteceu em fevereiro de 2012 e foi presidida pelo diretor do Foro Judicial e juiz da vara da Infância e Juventude a época, Giuliano Máximo Martins, contando também com a presença do prefeito de Aquidauana em 2012, Fauzi Suleiman

Fernando Cury agora passa a integrar uma das mais importantes estruturas da Justiça Eleitoral do país, levando consigo a experiência acumulada ao longo de sua atuação no interior de Mato Grosso do Sul.