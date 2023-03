Mulher busca ajuda da polícia após violência doméstica e difamação

Vítima procurou DAM para registrar ocorrência / O Pantaneiro

Uma moradora de Aquidauana procurou a Delegacia da Mulher nesta segunda-feira, dia 6, para denunciar o ex-marido por violência doméstica e difamação. A vítima, de 49 anos, está separada há cinco do ex-marido, que tem 54.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que conviveu com o autor por 18 anos e, do relacionamento, nasceram duas filhas em comum, que hoje maiores de idade. Mesmo separados, eles resolveram continuar residindo na mesma casa, dividindo as despesas, porém, sem nenhum envolvimento físico ou amoroso.

À polícia, a mulher explicou que, durante os últimos 5 anos, a convivência foi pacífica e era de conhecimento de todos que não eram mais um casal e que estavam separados. No entanto, o homem teria ficado enciumado ao descobrir que a vítima estava namorando e que teria ido até a casa do namorado na última sexta-feira, dia 3.

A mulher afirma que o ex-marido foi ao local, colocou o carro trancando a garagem da casa do rapaz e fez um escândalo por aproximadamente uma hora. Nesse período, afirma a vítima, o ex-marido teria ficado gritando por ela, batendo no portão, enviando mensagens e dizendo que iria filmar o momento que ela saísse do local.

O agressor teria tido o intuito de dizer aos conhecidos que havia sido traído a fim de prejudicar a figura da vítima. A mulher afirma que saiu com o carro e que o ex-marido gravou um vídeo que foi posteriormente enviado a várias pessoas pelo aplicativo de mensagens Whatsapp.

Temendo pela vida e que o agressor lhe faça mal após a crise de ciúmes, mesmo estando separados há 5 anos, a vítima saiu de casa e, ao retornar, percebeu que o suspeito trocou as fechaduras e trancou a casa com cadeados para que ela não tivesse acesso aos seus bens e pertences pessoais.

A vítima desejou processar o ex-marido após a situação. Ela também pediu medida protetiva para o suspeito se manter distante.