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Ex-prefeito de Aquidauana reforça pedido por melhorias e ampliação da BR-262

Odilon Ribeiro, participou da audiência pública realizada na noite da última sexta-feira (29), no Plenário Estevão Alves Corrêa, na Câmara Municipal.

Redação

Publicado em 02/06/2026 às 21:52

Atualizado em 03/06/2026 às 06:24

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O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, participou da audiência pública realizada na noite da última sexta-feira (29), no Plenário Estevão Alves Corrêa, na Câmara Municipal, que discutiu alternativas para aumentar a segurança e a capacidade da BR-262, uma das rodovias mais importantes de Mato Grosso do Sul.

Durante o encontro, Odilon manifestou apoio à ampliação da rodovia e defendeu a realização de investimentos estruturais no trecho que atende municípios como Campo Grande, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio e Aquidauana. Segundo ele, a modernização da BR-262 é fundamental para acompanhar o crescimento da região, reduzir riscos de acidentes e favorecer o desenvolvimento econômico.

O ex-prefeito também chamou atenção para a necessidade de intervenções entre Anastácio, Miranda e Corumbá, trecho considerado estratégico para o transporte de mercadorias, o fortalecimento do turismo e a integração entre diferentes regiões do Estado.

A audiência reuniu representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), profissionais ligados ao setor logístico e integrantes de movimentos que defendem melhorias na rodovia.

Ao longo das discussões, foi destacado o papel da BR-262 como um dos principais eixos logísticos sul-mato-grossenses. Os participantes defenderam a ampliação dos investimentos federais para adequação da via, incluindo obras de expansão, aperfeiçoamento da sinalização e melhorias em pontos considerados críticos.

A preocupação com o aumento do fluxo de veículos e com os índices de acidentes registrados nos últimos anos foi um dos principais temas debatidos. Para os participantes, a modernização da rodovia deve ser tratada como uma demanda prioritária para a segurança dos usuários e para a competitividade econômica do Estado.

Em sua fala, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou que a ampliação da BR-262 representa muito mais do que uma intervenção viária. Segundo ele, a iniciativa contribuirá diretamente para a preservação de vidas, a melhoria da mobilidade regional e o fortalecimento das atividades econômicas dos municípios atendidos pela rodovia.

Já o senador Nelsinho Trad elogiou a iniciativa da Câmara Municipal de Aquidauana e destacou que a pauta possui relevância não apenas regional, mas para todo o Estado e para o país, em razão da importância estratégica da BR-262.

O deputado federal Beto Pereira também reforçou a relevância da rodovia para a economia sul-mato-grossense. Ele lembrou que a BR-262 conecta diferentes regiões do Estado e desempenha papel fundamental no transporte da produção local, defendendo que os investimentos previstos para outros segmentos da rodovia sejam ampliados também para a região oeste de Mato Grosso do Sul.

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