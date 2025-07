Exército abre processo seletivo para motoristas em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

O Batalhão de Engenharia de Combate, em Aquidauana, está com inscrições abertas para o processo seletivo de Serviço Militar Temporário, com vagas destinadas ao cargo de Cabo Especialista Temporário. As oportunidades são voltadas para motoristas que possuam habilitação nas categorias D e E.



As inscrições começaram no dia 2 de julho e seguem até 11 de julho, podendo ser feitas pelo site oficial www.9rm.eb.mil.br ou pelo e-mail ssr@9rm.eb.mil.br.



Os candidatos selecionados irão atuar em atividades específicas do batalhão, contribuindo com a estrutura e logística da unidade militar em Aquidauana.



O processo faz parte das ações do 9º Regimento de Engenharia de Combate, em parceria com o Exército Brasileiro, para reforçar o efetivo temporário especializado.