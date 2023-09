Exército de Aquidauana apresenta concerto na Praça dos Estudantes

Apresentação na concha da praça / Foto: Divulgação

O 9° Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Carlos Camisão, em Aquidauana, realizaram na segunda-feira, 4, um concerto musical com a Banda de Música do Comando Militar do Oeste, na concha acústica da Praça dos Estudantes, sob a regência do mestre Subtenente Elias.

O concerto abriu as comemorações da semana da Pátria, que terá como evento principal o desfile de 7 de setembro.

Além da Canção do Exército, os músicos tocaram meu Mato Grosso do Sul, What is Love, Guaranias, Seleção Sertaneja, Vivendo Aqui no Mato, Raça Negra, Pegasus Fantasy, Boiadeira, Nordeste, Balão e Zabumba. Após o evento, o Tenente Coronel Felipe Barros, Comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, fez uso da palavra, parabenizando os militares da banda do Comando Militar do Oeste e destacando os 201 anos da Independência do Brasil.

O evento faz parte das atividades culturais em comemoração aos 201 anos da Independência do Brasil, estabelecendo um elo artístico cultural com as sociedades de Aquidauana e Anastácio e servindo como importante elemento de difusão das tradições da música popular brasileira.