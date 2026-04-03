Exército de Aquidauana envia novo comboio para Rio Negro

Assessoria de Comunicação

O Exército Brasileiro enviou, nesta sexta-feira (03), mais um comboio de apoio às operações de montagem da ponte provisória sobre o Rio do Peixe, em Rio Negro. A ação integra os trabalhos já iniciados no início da semana para restabelecer o tráfego na rodovia MS-080.

O deslocamento parte do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, em Aquidauana, responsável pela instalação da estrutura provisória do tipo LSB (Logistic Support Bridge). O novo envio inclui mais materiais essenciais para a continuidade da obra, além da possível troca de efetivo das equipes que atuam no local.

Desde o último domingo (29), militares estão mobilizados em Rio Negro para a montagem da ponte, que deve ser concluída em até duas semanas. A estrutura provisória é fundamental para garantir a retomada do fluxo de veículos, interrompido desde o desabamento da antiga ponte de concreto, ocorrido em 22 de fevereiro.

Enquanto a nova travessia não é finalizada, o Exército já havia implantado uma passarela flutuante para assegurar o deslocamento de pedestres, minimizando os impactos para moradores, estudantes e produtores rurais da região.

Com o reforço logístico enviado nesta sexta-feira, a expectativa é de avanço nas etapas da obra, acelerando o processo de restabelecimento do tráfego e garantindo mais segurança para quem depende da rodovia.