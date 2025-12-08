Acessibilidade

08 de Dezembro de 2025 • 12:00

Polícia

Exército realiza formatura de aspirantes em Aquidauana

O evento marcou a conclusão do período de formação militar da Turma de 2025

Da redação

Publicado em 08/12/2025 às 08:57

Divulgação

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Batalhão Carlos Camisão”, sediado em Aquidauana, realizou no sábado (6) a cerimônia de formatura e promoção dos Aspirantes a Oficial do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR). O evento marcou a conclusão do período de formação militar da Turma de 2025.

A solenidade ocorreu às 19h, no pátio do 9º BE Cmb, localizado na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto. O ato foi presidido pelo Coronel Wagner, comandante do 3º Grupamento de Engenharia, e reuniu autoridades civis, militares da ativa e da reserva, além de familiares dos concluintes.

Segundo informações divulgadas pelo Batalhão, 19 novos Aspirantes finalizaram o curso neste ano. Durante a cerimônia, cada formando recebeu a Espada de Oficial, símbolo tradicional que representa compromisso, responsabilidade e liderança dentro da carreira militar.

