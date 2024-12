Exército realiza passagem de comando em Aquidauana

Tenente-coronel Felipe Barros

Nesta quinta-feira (5), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, conhecido como "Batalhão Carlos Camisão" e reconhecido como "A Casa do Engenheiro Expedicionário", será palco de um momento significativo em sua história. A tradicional solenidade de passagem de comando marcará a transição da liderança do Tenente Coronel Felipe Araújo Barros para o Tenente Coronel Hélio Augusto Poli de Souza.



O evento, que reflete a essência de disciplina e continuidade do Exército Brasileiro, será organizado pelo Comando do 3º Grupamento de Engenharia e dirigido pelo Coronel Bartolomeu Herbert Bezerra de Mello, comandante da unidade.



Programação Solene



A cerimônia começará às 9h com a inauguração do retrato do comandante sucedido, Tenente Coronel Felipe Araújo Barros. Este momento simboliza o reconhecimento por sua dedicação e contribuições durante seu período à frente do batalhão. Em seguida, às 9h30, ocorrerá a solenidade oficial de passagem de comando.



A sede do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, localizada na Rua Duque de Caxias, s/n, no Bairro Alto, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, será o palco deste marco institucional, reafirmando seu papel como um centro de excelência e tradição militar.



Trajes e Protocolo



Para esta ocasião solene, os trajes recomendados são:



Militares do Exército: Uniforme 9º D2;



Integrantes de outras forças: Uniforme correspondente;



Militares da reserva e civis: Esporte fino.



Confirmação de Presença



Os interessados em prestigiar a cerimônia devem confirmar presença até o dia 2 de dezembro de 2024, através do telefone (62) 9 8494-7101 ou pelo e-mail rp9becmb@gmail.com.



Sobre o Batalhão Carlos Camisão



Com uma rica história de serviços prestados à região e ao país, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate continua sendo uma referência em missões de apoio às comunidades e à defesa nacional. Este evento reflete não apenas a transição de liderança, mas também a perpetuação de valores que guiam o Exército Brasileiro