Mulheres desbravam o Rio Aquidauana em histórica pescaria de caiaque

Grupo feminino percorreu 54 km de rio em aventura inédita no Pantanal sul-mato-grossense
Grupo realizou feito inédito no rio de Aquidauana / Arquivo Pessoal
Um feito inédito, corajoso e inspirador marcou as águas do Rio Aquidauana no último fim de semana: um grupo de mulheres enfrentou 54 quilômetros de descida em caiaque, em uma expedição de pesca que uniu natureza, superação e protagonismo feminino.
Nasceu assim a Expedição Pegada Pink, a primeira pescaria de caiaque exclusivamente feminina do Brasil.
O grupo surgiu da amizade entre Débora Quadros empresária do ramo da pesca, e Juliana Mordini, pedagoga e experiente em grupos de pesca.
A ideia ganhou forma após uma conversa com o conhecido caiaqueiro Anderson Guedes, que lançou o desafio: “E se fizermos uma pescaria só de mulheres, no caiaque?”.
A resposta foi imediata. Débora e Juliana toparam, vestiram a camisa e começaram a organizar o que viria a ser uma jornada histórica.
Com o apoio da Expedição MS, liderada por Luiz, e da orientação técnica de quatro homens experientes na navegação em corredeiras, o grupo iniciou a travessia na sexta-feira, saindo da região do Nuara, em Aquidauana.
A primeira noite foi passada em um rancho. No sábado, às 6h da manhã, a aventura começou de verdade: uma descida contínua pelo rio, enfrentando corredeiras, curvas e desafios naturais, até uma praia isolada onde o grupo armou barracas e preparou suas próprias refeições.
A travessia seguiu até a região de Palmeiras, onde foram recepcionadas por Rodrigo Pé, renomado piloteiro local, em seu rancho. O percurso foi acompanhado de perto por Anderson Guedes e pelo médico Dr. Hans, que prestou apoio à expedição.
Apesar da beleza natural e da conexão profunda com o ambiente pantaneiro, o desafio físico e emocional foi grande. Algumas das participantes não sabiam nadar e tiveram que superar o medo em corredeiras intensas. “O caiaque é só você e o rio. É o seu braço para remar, se equilibrar e se manter firme”.
Segundo Juliana, a aventura foi incrível. "Eu fui criada em fazenda e sempre pesquei. A Débora também, trabalha no ramo de pesca, foi uma aventura e tanto".
