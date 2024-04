Explosão deixa homem ferido em Aquidauana

Divulgação

Um homem de 43 anos, sofreu queimaduras no corpo na tarde de sábado (20), na Vila Eliane em Aquidauana.



Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e no local encontraram a vítima com queimaduras extensas de 2º e 3º graus na região da face, pescoço, tórax, abdome e braços.



As primeiras informações são de que houve vazamento de gás ao utilizar fogão ocasionando a explosão atingindo a vítima.



A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana. O estado de saúde ainda não foi informado.