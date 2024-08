ExpoAqui 2024: cerimônia oficial abre a 55ª edição da exposição

A 55ª edição da ExpoAqui, a tradicional Exposição Agropecuária de Aquidauana, foi aberta oficialmente neste quarta-feira (14), prometendo movimentar a cidade e a região com uma semana repleta de atrações e entretenimento. O evento, que se destaca como um dos maiores da área, segue até o dia 18 de agosto, coincidindo com as comemorações do 132º aniversário de fundação do município.

Durante a cerimônia ocorrida no Tatersal, o presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Chedid realizou a abertura e agradeceu a presença das instituições parceiras, forças de segurança, patrocinadores, imprensa, do público em geral e em especial às autoridades da mesa, Eduardo Rocha - Secretário da Casa Civil, Prefeito de Aquidauana, Odilon Robeiro, Primeira dama, Maria Eliza Ribeiro e Frederico Stella, diretor-secretário da Famasul.

Autoridades após a cerimônia oficial de abertura da ExpoAqui

A ExpoAqui 2024 oferecerá uma ampla gama de atividades, com entrada franca para todos os visitantes. A festa está prestes a transformar a cidade, com a expectativa de impulsionar o comércio local, a rede hoteleira e gerar novas oportunidades de emprego e renda para trabalhadores de setores alimentícios e ambulantes.

Com uma programação diversificada e a entrada gratuita, a ExpoAqui 2024 promete ser um marco de entretenimento e celebração para Aquidauana e seus visitantes. Não perca a oportunidade de participar deste evento imperdível que celebra a cultura e a comunidade local.