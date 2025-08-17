ExpoAqui 2025 realiza neste domingo a final do rodeio

Arquivo/ O Pantaneiro

Chega ao fim neste domingo (17) o rodeio da ExpoAqui 2025, em Aquidauana, um dos momentos mais aguardados da festa agropecuária. Após três dias de montarias, os competidores retornam à arena para a grande final, que definirá o campeão desta edição e a possível vaga na final nacional, em Barretos.



Na abertura do rodeio, realizada na quinta-feira (14), o destaque foi Jean Vitor Nascimento Pedro, de Andradina (SP), que alcançou 88,50 pontos montando o touro Pipoco da Santa Bulls. Ele é um dos nomes fortes que chegam à decisão. Outros destaques foram João Paulo Pereira de Souza, de Castilho (SP), com 87,75 pontos, e Cláudio Eduardo da Costa Gomes, de Presidente Epitácio (SP), que somou 86,75 pontos.



Competidores de Mato Grosso do Sul também se mantêm na disputa. Entre eles, Jean Andrade de Oliveira, de São Gabriel do Oeste, aparece em quarto lugar com 85,00 pontos. Já Maykon Henrique Araújo dos Santos, de Jateí, conquistou a sexta posição, enquanto os sul-mato-grossenses Vinicius Pereira, de Aquidauana, e Weverton Pereira, de Coxim, ocupam as sétima e oitava colocações.



A competição, que tem reunido atletas de diferentes regiões do Brasil, também foi marcada por homenagens. Na noite de abertura, familiares e amigos de Itamar Souza, criador de touros e incentivador do rodeio falecido recentemente, receberam tributo do locutor Cícero de Moura e do público presente na arena.



A final deste domingo encerra a programação do rodeio da ExpoAqui 2025, mantendo viva a tradição do evento como um dos maiores atrativos da festa agropecuária do Pantanal.

