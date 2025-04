Exposição Celebra Cultura Indígena em Aquidauana

Na noite de ontem, 09, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou a abertura oficial da exposição “Nosso Início, Nossa Origem – Turíxeovoku. Vúkeaku”, em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas.

O evento foi realizado no Museu de Arte Pantaneira – Manoel Antônio Paes de Barros, atraindo o público e marcando o início de uma programação especial, voltada à valorização das culturas originárias da região.

A Mostra reúne peças, fotografias, objetos e registros que evidenciam a riqueza cultural dos povos indígenas da região.

Na cerimônia de abertura, o secretário de Cultura e Turismo – Youssef Saliba, destacou que a Exposição é uma forma de reconhecer e valorizar as raízes indígenas que moldam a identidade cultural de Aquidauana.

“A cultura indígena é viva, presente e fundamental para a história do nosso município. Esta exposição é uma forma de homenagear e dar visibilidade a essas vozes e saberes que tanto nos ensinam”, afirmou o secretário Saliba, durante seu discurso.

Representando os povos originários, o Coordenador de Assuntos Indígenas – Edvaldo Felix, ressaltou a relevância da data e da exposição como espaço de diálogo e preservação cultural.

Em sua fala, ele reforçou o desejo das comunidades indígenas de fortalecer os vínculos com a sociedade e garantir que suas tradições sejam respeitadas e transmitidas às novas gerações.

A noite foi enriquecida por uma série de apresentações e atividades culturais. A Profª. Dra. Iara Quelho abordou a temática: “Origem dos Povos Indígenas no Estado de MS e a Evasão de Etnias” e, ainda, falou da importância do evento.

"A presença indígena escreve a história de Aquidauana. Esses povos indígenas configuram a nossa riqueza e merecem ser respeitados e exercermos a interculturalidade", afirmou a pesquisadora Profª. Dra. Iara Quelho.

A artesã e palestrante - Janir Gonçalves, da Aldeia Ipegue, falou da presença marcante da cultura indígena nos artesanatos e como forma de preservar a história dos povos terenas.

"Quando a pessoa compra uma peça de artesanato, ela está levando uma parte da nossa história. Quando a gente produz um pote terena, nós estamos contando a história da nossa família e da nossa comunidade. A produção da cerâmica está no nosso DNA e nos faz lembrar que precisamos ter orgulho de quem somos e de onde viemos", completou a artesã Janir Gonçalves.

Já o professor Jonas Gomes, contou histórias indígenas e falou das tradições. “Para nós, as tradições são muito importantes, porque elas nos ensinam a viver em harmonia com a natureza. Uma das coisas que usamos nas nossas cerimônias é o bate-pau. Ele é feito de madeira e tem um som muito especial. Ele não é apenas um som, ele é uma forma de nos conectar com a natureza. O bate-pau é usado em danças, festas e rituais para celebrar a vida e pedir proteção. Ele faz parte do nosso modo de viver e de manter viva a nossa cultura”, afirmou o prof. Jonas.

Durante a programação, os visitantes também puderam participar de atividades interativas, como a pintura corporal realizada pelo artista indígena Dozenildo Francisco Caetano, além de prestigiar a apresentação da cantora Terena Regiane Martins, com canções que exaltam as tradições do povo Terena.

E pra finalizar as apresentações, o grupo Cultural Kohixoti Kipae, da Aldeia Limão Verde, encantou o público com a tradicional “Dança da Ema”.

A exposição permanecerá aberta para visitação até o dia 30 de abril, com entrada gratuita. O horário de visitação é de terça a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Estiveram prestigiando a abertura da exposição, os secretários Ernandes Peixoto (Finanças), Marcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais), Rosy Ribeiro (Agecom), o ex-prefeito Fauzi Suleiman, a ex-vice-prefeita Selma Suleiman e, também, o vice-cacique da Aldeia Limão Verde – Ivanilson Machado e o coordenador das Escolas Municipais Indígenas – Prof. Dr. Vanderlei Dias.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana