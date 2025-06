Exposição de O Pantaneiro revive memórias em casal de Aquidauana

Jaqueline e o marido Elton / Foto: O Pantaneiro

A celebração dos 60 anos do jornal O Pantaneiro ganha cada vez mais destaque nas feiras das cidades de Aquidauana e Anastácio, proporcionando uma oportunidade única de conexão com a história e a memória da nossa região.

Durante a visita junto ao marido, Elton Ortiz ela pôde conhecer de perto os equipamentos antigos utilizados na produção do jornal, entendendo o trabalho árduo e dedicado que moldou a história do veículo ao longo de seis décadas.

O momento mais tocante foi a visualização de uma notícia de 1993, que relata o assassinato de uma professora na esquina de sua própria casa — um episódio que ela conhecia apenas por relatos, mas que agora pôde ver registrado nas páginas do jornal, reforçando o papel do O Pantaneiro na preservação da memória local.

Ao folhear o livro de registros, a visitante encontrou rostos queridos da comunidade que representaram Aquidauana e o Brasil em eventos internacionais, como a Copa do Mundo na Alemanha. Também se emocionou ao ver um amigo sendo homenageado ao assumir o posto de oficial, um momento de orgulho para todos que fazem parte dessa história.

O ponto alto da visita foi a reação do seu marido, Elton Ortiz, ao encontrar uma foto da turma de 2006, a primeira missão de paz enviada ao Haiti, na qual ele participou. Ver esse marco registrado trouxe à tona memórias profundas e significativas para o casal, reforçando a importância do jornal como guardião da nossa trajetória.

Essa exposição não apenas reviveu momentos do passado, mas também destacou o papel fundamental do O Pantaneiro na preservação da história da nossa comunidade. É uma oportunidade de valorizar e celebrar a memória coletiva, reforçando o jornal como um patrimônio vivo e essencial para as futuras gerações. "A exposição não apenas nos levou ao passado, mas reforçou a importância do jornal como guardião da nossa história. É um privilégio saber que tantos momentos importantes da nossa vida e da vida de tantas pessoas da região estão eternizados nesse livro de registro. Sou muito grata por essa experiência", disse.

