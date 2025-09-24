A tragédia interrompeu a trajetória de nomes de destaque em suas áreas / Bombeiros/Aquidauana

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu investigação sobre a queda de um avião de pequeno porte que matou quatro pessoas na noite desta terça-feira (23), na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Entre as vítimas estão o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave tentou pousar na pista da Fazenda Barra Mansa, área turística localizada no Pantanal, mas acabou arremetendo e caiu ao lado do local. O impacto provocou uma explosão seguida de incêndio, que carbonizou os corpos das vítimas.

Funcionários da fazenda presenciaram o acidente e usaram um trator e um caminhão-pipa para tentar conter as chamas. A operação de resgate, marcada por dificuldades de acesso e terreno alagado, mobilizou três militares e uma viatura, estendendo-se por cerca de nove horas.

A FAB informou que técnicos do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão do Cenipa, foram acionados para apurar as circunstâncias do acidente. O objetivo da investigação é identificar fatores que possam ter contribuído para a queda e evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro.

A aeronave era um Cessna 175, matrícula PT-BAN, fabricada em 1958. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião tinha autorização apenas para voar sob regras visuais e durante o dia — o que significa que não poderia operar em condições noturnas ou de baixa visibilidade.

Ainda não há informações sobre as condições climáticas no momento do acidente nem se houve algum tipo de falha mecânica. A FAB reforçou que as análises do Cenipa podem levar meses até a conclusão do relatório final.

A tragédia interrompeu a trajetória de nomes de destaque em suas áreas, como Kongjian Yu, considerado um dos maiores arquitetos da atualidade, criador do conceito de “cidades-esponjas”, e Luiz Ferraz, cineasta que dirigiu documentários premiados, incluindo um sobre a tragédia da Chapecoense.

O acidente causou forte comoção no meio cultural e acadêmico internacional, além de reacender debates sobre segurança da aviação em áreas remotas e a necessidade de maior fiscalização sobre aeronaves antigas em operação no país.

