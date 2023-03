Símbolo raiz de Mato Grosso do Sul, faixa pantaneira gera emprego e renda

O curso gratuito de confecção de faixas vai até nesta quinta-feira (2) / Ronald Regis / O Pantaneiro

A faixa pantaneira é um dos símbolos, raízes de Mato Grosso do Sul, ficou famoso com a novela Pantanal da Rede Globo e se transformou num item capaz de gerar emprego e renda para mulheres de Aquidauana.

O produto de fabricação artesanal caiu no gosto de muita gente dentro e fora de Mato Grosso do Sul. As faixas pantaneiras, hoje, são feitas como adereços personalizados em bolsas, chapéus, carteiras, roupas e até agendas. O uso que dá personalidade à pessoa também promove uma mudança de vida.

Curso é o oferecido no Núcleo de Geração de Emprego e Renda em Aquidauana (Foto: Ronald Regis)

É por isso que essa tradição pantaneira vai muito além da vida no campo e está sendo repassada a alunos de um curso oferecido pelo Senar-MS, sindicato rural de Aquidauana e Prefeitura de Aquidauana via secretaria de Assistência Social. Os alunos terão um certificado emitido pelo SENAR e válido em todo território nacional.

O professor Sinézio disse ao O Pantaneiro que o curso é uma das várias oportunidades oferecidas com as parcerias. "É desenvolvido para famílias do campo e núcleo urbano. São quatro dias de curso com carga horária de 40 horas. Nosso objetivo é fazer um resgate cultural da faixa paraguaia que foi adotada para nossa cultura sul-mato-grossense como faixa pantaneira."

Aulas são práticas e totalmente manual (Foto: Ronald Regis)

O trabalho de artesanato é totalmente manual e feito com teares de madeira. "É um trabalho bem artesanal, com barbantes e teares de madeiras. Talento todo mundo tem e é um diamante a ser lapidado. Nosso objetivo é trazer algo novo, pois conhecimento nunca ocupa espaço."

A aluna Angela Ricalde, de 47 anos, disse que o curso é deslumbrante e muito mais do que ela esperava.

"O curso é maravilhoso. É um resgate da nossa cultura pantaneira e da cultura paraguaia. Trabalhar com o tear é difícil, mas não é impossível. Como o professor falou, tendo conhecimento e orientações a gente segue. Acho muito importante preservarmos a nossa cultura. Até achei que não daria conta no começo, mas estou aqui aprendendo", disse a aquidauanense.

A faixa pantaneira é um dos símbolos, raízes de Mato Grosso do Sul (Foto: Ronald Regis)

Serviço

O curso gratuito de confecção de faixas iniciou na segunda (27) e vai até nesta quinta-feira (2). As aulas com dez alunos inscritos ocorrem no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, situado na rua Francisco Pereira Alves s/n, Bairro da Exposição (em frente à escola CAIC).