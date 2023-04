Faixas elevadas são instaladas em frente a escolas de Aquidauana

Divulgação

A prefeitura de Aquidauana está instalando na frente de escolas da cidade faixas elevadas.

Ao todo, oito instituições de ensino recebem o item de segurança.

A construção das faixas em Aquidauana é subsidiada via convênio do Governo do Estado com a Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana (DEMUTRAN).

As faixas elevadas tem o objetivo de fazer com que os motoristas deem prioridade aos pedestres. Sendo assim, é muito comum que elas sejam instaladas na frente de escolas.

Ruas interditadas no momento:

Rua Candido Marino, Bairro Guanandy, proximidades da Escola Estadual Candido Marino

Rua Assis Ribeiro, Bairro Alto em frente do Centro Cristão de Ensino

Rua José Bonifácio, Bairro Alto em frente ao Escola Cejar

Rua Antonio Joao, Bairro Alto, em frente CMEI Bezerra De Menezes

Rua Felipe Orro, Bairro da Exposição, em frente CAIC Antônio Pace

Ruas que já foram liberadas:

Rua Oscar Trindade de Barros, Bairro Serraria, em frente a Associoação Pestalozzi

Rua Giovani Toscano Brito, Bairro Serraria, em frente ao CMEI Ademir Brites