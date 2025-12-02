Acessibilidade

02 de Dezembro de 2025 • 21:45

Aquidauana

Falcão mantém favoritismo e conquista mais um título do vôlei

Em uma partida acirrada, grande final dos Jogos da Primavera de Aquidauana aconteceu nesta segunda-feira, 01, no Poliesportivo

Redação

Publicado em 02/12/2025 às 21:07

Atualizado em 02/12/2025 às 21:37

O Instituto Educacional Falcão voltou a fazer história ao conquistar mais um título de campeão do vôlei feminino. Desta vez, a consagração foi nos Jogos da Primavera de Aquidauana, na categoria sub-15 com a equipe comandada pelo treinador professor Guto Portocarrero, que confirmou seu favoritismo e manteve a longa tradição de excelência da escola na modalidade.

A partida decisiva foi disputada contra o forte time da Escola Cejar, que demonstrou grande qualidade técnica e muita determinação em quadra. O equilíbrio marcou boa parte do confronto, mas o Falcão, apoiado em sua experiência e entrosamento, conseguiu impor seu ritmo e garantir a vitória.

O professor Guto destacou o comprometimento das atletas e o trabalho constante ao longo da temporada: “Essas meninas se dedicam todos os dias. Esse título é fruto de esforço, disciplina, amor pelo esporte e veio coroar um ano incrível”

Em 2025, o time já havia conquistado o Campeonato dos Jogos Escolares do MS da 2ª divisão e com mais essa conquista, o Instituto Educacional Falcão reforça seu lugar de destaque no cenário esportivo escolar de Aquidauana e celebra a continuidade de uma história vitoriosa que inspira novas gerações.

