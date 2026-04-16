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LUTO

Falece a enfermeira e servidora Lucimeire Duarte Vilela

Hospital Regional de Aquidauana e Prefeitura de Anastácio manifestaram nota de pesar

Redação

Publicado em 16/04/2026 às 16:28

Atualizado em 16/04/2026 às 17:03

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A morte da enfermeira Lucimeire Duarte Vilela, ocorrida nesta quinta-feira (16), durante um procedimento cirúrgico, gerou grande comoção em Aquidauana e também em Anastácio, onde ela também atuava como servidora pública.

Lucimeire tinha 53 anos e construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o próximo, atuando com responsabilidade e sensibilidade em uma profissão essencial no Hospital Regional de Aquidauana. Em nota, o Hospital Regional lamentou o falecimento da profissional.

Neste momento de dor, expressamos nossa mais sincera gratidão por toda a dedicação, compromisso e carinho que ela demonstrou ao longo de sua trajetória conosco. Sua contribuição foi valiosa e deixou marcas positivas que jamais serão esquecidas. Aos familiares e amigos, manifestamos nossa solidariedade e respeito, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável.

Além de enfermeira, foi coordenadora de judicialização na área da saúde em Anastácio, onde prestou relevantes serviços à população, sendo reconhecida pelo empenho e dedicação no atendimento às demandas do município. A Prefeitura de Anastácio também manifestou pesar em redes sociais.

Neste momento de dor, a Administração Municipal se solildariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando as mais sinceras condolências e desejando força e conforto a todos. Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão por tudo o que representou para Anastácio.

Muito respeitada por colegas de trabalho e pela comunidade, sua partida deixa uma lacuna entre amigos, familiares e todos que tiveram a oportunidade de conviver com seu trabalho e sua presença.

O velório está previsto para esta sexta-feira (17), a partir das 8h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, no bairro Jardim Seminário. Já o sepultamento ocorrerá às 15h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

A despedida é marcada por mensagens de fé e homenagens, refletindo o carinho de todos que reconhecem a importância de sua atuação como profissional da saúde e como ser humano. Neste momento de dor, a comunidade se une em solidariedade à família e aos amigos.

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